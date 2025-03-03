Almanya'da araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 25 yaralı
Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 25 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 16:06, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 17:35
Almanya'da bir sürücü dehşet saçtı. Mannheim kent merkezinde SUV model aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 15'i ağır 25 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, araç sürücüsünün kısa sürede gözaltına alındığı bildirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis devam eden operasyon nedeniyle halktan şehir merkezinden uzak durmasını istedi.