Bakan Tunç'tan 'sahte içki' soruşturması açıklaması: 52 kişi tutuklandı

Soruşturmalar çok yönlü olarak devam edecektir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , İstanbul ve Ankara'daki sahte içki soruşturmaları kapsamında 52 şüphelinin tutuklandığını ve 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net