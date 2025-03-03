Bakan Tunç'tan 'sahte içki' soruşturması açıklaması: 52 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Ankara'da sahte içki nedeniyle başlatılan soruşturmalar sonucunda 52 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mart 2025 16:58, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 21:49
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Ankara'daki sahte içki soruşturmaları kapsamında 52 şüphelinin tutuklandığını ve 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.
İstanbul ve Ankara'da Sahte İçki Soruşturmaları
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İstanbul ve Ankara'da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir."
dedi. Soruşturmalar kapsamında:
- İstanbul'da 24 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.
- Ankara'da 28 şüpheli tutuklanmış, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.
- İstanbul ve Ankara illerinde toplamda 52 şüpheli tutuklanmış, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.
Soruşturmalar çok yönlü olarak devam edecektir.