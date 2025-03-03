İstanbul Medya AŞ'de polis araması: Bilgisayara el konuldu

Burada arama yapan ekipler, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayar, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu.

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