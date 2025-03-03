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Apartmana düşen yıldırım, salonun ortasında koca bir delik açtı

Antalya'da öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kent sakinlerine şaşkınlığa sebep oldu. Yağış anında bir apartmana büyük bir gürültüyle düşen yıldırım ise en üst kattaki dairenin salonunda zarara neden oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 17:18, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 17:20
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Apartmana düşen yıldırım, salonun ortasında koca bir delik açtı

Mart ayı ile birlikte havaların ısınmaya başladığı Antalya'da sabah saatlerinde güneşli hava etkili olurken öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kent sakinlerini şaşırttı. Bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Aniden bastıran yağmur ve dolunun şokunu yaşayan Antalyalılar büyük bir gürültüyle düşen yıldırımla ikinci şoku yaşadı. Bir süre sonra yıldırımın Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki 10 katlı Hasan Güney Apartmanı'na düştüğü tespit edildi.

Apartmana yıldırım düştü

Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle binanın çatısında ve 10'uncu katta bulunan Cihan Çelikörs'e ait dairede zarar oluştu. İlk olarak çatıya hasar veren yıldırımın çarpma şiddetiyle dairenin salonunda koca bir delik açıldı. Olay anında dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken düşen yıldırım sonrası kesilen elektrikler nedeniyle eve dönen daire sahibi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Apartman sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıldırım düşen noktada inceleme yaptı.

"Bomba gibi patladı"

Yıldırım düştüğü sırada evde kimsenin olmadığını söyleyen daire sahibi Cihan Çelikörs, "Saat 13.30 civarı bir yıldırım düştü. Apartmanın çatısında bir delik oluştu. Genel olarak binanın elektrik sistemleri çöktü. Evde de zarar var, tavan delindi. Yetkililer gelip bir rapor verdikten sonra binada ne kadar zarar var belli olacak. Elektrik ve elektronik cihazlarla alakalı sıkıntılar olabilir. Genel olarak hidrafor çalışmıyor, dairelere su gitmiyor şu anda. Apartmanda kimse elektronik cihazlarını açamıyor. Ben o sırada şantiyedeydim. Evde kimse yoktu. Baya bir bomba gibi patladı" dedi.

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