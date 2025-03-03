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CHP'de ön seçimde 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği örgüt denetiminde ön seçimde, 1 milyon 650 bin parti üyesi oy kullanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 17:37, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 17:37
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CHP'de ön seçimde 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin 28 Ocak Salı tarihli TBMM Grup Toplantısında, bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını örgüt denetimli ön seçim yöntemiyle belirleyeceklerini açıklamasının ardından, sandığa gidecek üyesi sayısı belli oldu.

CHP'nin yetkili kurullarınca hazırlanan "Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Ön Seçim Yönergesi"nde yer alan takvim uyarınca, oy kullanma hakkı için üyelik başvuruları, 28 Şubat saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ön seçim kararının alınmasının ardından CHP'ye 150 bin yeni üye katılarak oy kullanma hakkı elde etti. Böylelikle, ön seçimde 1 milyon 650 bin CHP üyesi, partisinin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandığa gidecek.

Ön seçim takvimine göre, bugün itibarıyla oy kullanabilecek üyelere ilişkin seçmen listelerinin CHP Genel Sekreterliğince basımına başlandı.

Süreç, 13 Mart Perşembe günü, Genel Sekreterlikçe basımı tamamlanan seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarına gönderilmesi, burada, kurulacak sandık sayısındaki değişikliklerin merkez kurula bildirilmesi ve ilçe başkanlıklarınca sandık kurullarında görevlendirilecek başkan ve üye tespit çalışmalarıyla devam edecek.

Ön seçim takvimine göre, 14 Mart Cuma günü, basımı tamamlanan oy pusulalarının, diğer oy verme araçlarıyla birlikte ilçe başkanlıklarına gönderilmesine başlanacak.

Seçmen listelerinin askıya çıkartılması, listelere itirazların başlaması, merkez kurulca sandık sayıları ile oy kullanma yerlerinin ilanı ise 16 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

18 Mart Salı günü seçmen listeleri askıdan indirilecek. 20 Mart Perşembe ise sandık kurulu üyeliği için aday adaylarının ya da temsilcilerinin bildirdiği isimler arasından ad çekme işlemi yapılacak. Yine aynı gün, sandık kurulu oluşumları tamamlanacak.

Takvime göre, 21 Mart Cuma, merkez kurulunca seçmen listelerine yapılan itirazlar karara bağlanacak. 23 Mart Pazar günü ise ön seçimde oy kullanma hakkı elde eden CHP üyeleri, sandık başına giderek partisinin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

Örgüt denetiminde ön seçimde, 116 milletvekilinin imzasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek aday olacak.

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