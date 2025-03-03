Kanser hastası öğretmen resim sergisi gelirini Gazze'ye bağışladı

Diyarbakır'da kanser hastası öğretmen Şebnem Gökmen, resim sergisinden elde ettiği 75 bin liralık geliri Gazze'ye bağışladı.

Şebnem Gökmen'in Sanatla Yardım Yolculuğu

28 Şubat mağdurlarından sınıf ve resim öğretmeni Şebnem Gökmen, 10 ay önce 22 tablo ve atık malzemelerden yaptığı çalışmaları bir alışveriş merkezinde sergiledi. Kanser hastası Gökmen, sergiden elde ettiği 75 bin liralık geliri İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarında mağdur olan ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Serginin Bağımsızlık Hikayesi ve Bağış Kararı

Şebnem Gökmen, İHA muhabirine, sergiyi bağımsız yaptığını, sonra Gazze'deki gençlerin, kadınların, çocukların yandığını görünce, 28 Şubat mağduru da olunca zulmün kendisine çok ağır geldiğinden dolayı çektikleri sıkıntılara cevap olmak istediğini söyledi. Gökmen, onlara bir yardımı olmasını istediğini belirterek şunları söyledi:

"Atıklar Sanata Dönüşüyor Projesini hazırlamıştım. Geçen sene hazırlamıştım. 8 ayda tabloları ve ufak tefek kutuları bitirdim. Sepetler, mumlar, vazolar, birçok şey yaptım. Gelirini de Gazze'ye göndermek istedim. 75 bin lira tuttu. Onu da bir STK ile Gazze'ye gönderdim."



