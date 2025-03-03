Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Büyükelçilerle İftar" programında konuştu. İftara katılanlara teşekkür ederek, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'na da teşekkürlerini iletti. Erdoğan, Ramazan ve orucun sadece aç kalmak olmadığını vurgulayarak, "Ramazan ve oruç merhum bir şairimizin ifadesiyle 'insanların her yıl bir ay süreyle katıldığı bir ruh şölenidir.'" dedi.

Ramazan'ın Temsil Ettiği Değerler

Erdoğan, Ramazan'ın temsil ettiği değerlere vurgu yaparak, ekonomik sıkıntılar ve siyasi istikrarsızlıkların dünya genelinde arttığını belirtti. "İslam düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, ticaret savaşları ve çatışmalar, kural ve hukuk temelli uluslararası sistemi çıkmaza sürüklüyor" dedi.

Askeri ve Siyasi Patlamalar Uyarısı

Erdoğan, artan yabancı düşmanlığının, terörizmin ve faşist partilerin yeni gerçeklikten bağımsız olmadığını belirtti. "Üzülerek söylemeliyim ki askeri, siyasi patlamalar olacaktır" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip bir İslam ülkesinin bulunması ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluktur" dedi.

Krizlerle Çevrili Coğrafya

Erdoğan, enerji güvenliğinden terörle mücadeleye kadar kritik roller üstlendiklerini belirterek, Türkiye'nin dış temsilcilikleri ve kurumlarıyla küresel ölçekte aktif olduğunu vurguladı.

Ukrayna Krizi

Erdoğan, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği sürdürdüklerini belirterek, "Muhtemel bir çözümün ne Rusya'sız ne Ukrayna'sız olabileceğine inanıyoruz" dedi.

Filistin ve İsrail

Filistin halkının acı dolu Ramazan ayını geçirdiğini ifade eden Erdoğan, "Geçici ateşkesle yeşeren umutların İsrail'in hukuk tanımaz ve şımarık tavırlarıyla tekrar solmaya başladığını görüyoruz" dedi.

Suriye ve Bölge İstikrarı

Suriye'de yeni dönemin başladığını hatırlatan Erdoğan, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel Güvenlik Çabaları

Güney Kafkasya'da refah ve istikrar için çabalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme sürecini ilerlettiklerini söyledi.Avrupa Birliği Üyelik SüreciErdoğan, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini stratejik öncelikleri olarak gördüklerini belirtti. "Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez" dedi.İslam Düşmanlığı ve Kültürel Irkçılıkİslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın Batılı ülkeleri sardığını söyleyen Erdoğan, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik menfur saldırıların fikir özgürlüğü bahanesiyle meşrulaştırılması asla kabul edilemez" dedi.Erdoğan, büyükelçilere Antalya Diplomasi Forumu'nun 11-13 Nisan tarihleri arasında yapılacak 4. toplantısını takip etmelerini tavsiye etti.