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Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugüne kadar 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamını sağladıklarını belirterek, "Bu ay içerisinde yapacağımız yeni bir atamanın müjdesini de sizlere paylaşmak isterim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 20:36, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 20:39
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Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi

Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen şehit aileleri ve gazilerle iftar programında şehitleri rahmetle yad etti, gazilere hürmetlerini sundu.

Şehitlerin ve Gazilerin Hayatları Tarihe Kazındı

Şehitlerin ve gazilerin hayatlarının tarihe altın harflerle kazındığını belirten Göktaş, "Bu destanın her satırında, fedakarlığın, cesaretin ve inancın izleri var. Bugün, soframızda kahramanlarımıza duyduğumuz derin saygı ve minnet var. Bu ay, bizlere birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sunuyor." dedi. Göktaş, her adımın ve mücadele hikayesinin gelecek nesiller için yol gösterici olduğunu vurguladı.

Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Yapılan Çalışmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir." sözlerini anımsatan Göktaş, bu emaneti korumak için tüm gayretle çalıştıklarını ifade etti. Eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma pek çok alanda hizmetlerini büyük bir özveriyle sürdürdüklerini söyledi. Bu kapsamda, kamuda istihdam hakkının kapsamının genişletildiğini ve bugüne kadar 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladıklarını belirtti. Ayrıca terör mağduru sivil vatandaşlar ve şehitlerin kıymetli anne babalarına şartsız aylık hakkı sağlandığını dile getirdi.

  • 724 bin ziyaret ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının yanında olmaya gayret edildi.
  • Türk Hava Yolları ve AJet ile yapılan işbirlikleri sayesinde hava yolu ulaşımında yüzde 50 indirim imkanı sağlandı.
  • Gazilere ve şehit yakınlarına sağlık alanında öncelikli randevu alma imkanı sunuldu.
  • 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile gençler şehit yakınları ve gazilerle bir araya getirildi.


Milletimiz Fedakarlığınızı Unutmayacak

Evladını, eşini, kardeşini kaybetmenin zorluğunu kelimelerle tarif etmenin mümkün olmadığını belirten Göktaş, "Ancak bilmelisiniz ki şehitlerimizin bıraktığı onurlu miras, milletimizin yüreğinde sonsuza dek yaşayacak." dedi. Onların isimlerinin dualarda, hikayelerinin hafızalarda var olmaya devam edeceğini vurguladı. Şehitlerimizin emaneti olan bu güzel ülke için var güçle çalışacaklarını ifade etti.

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