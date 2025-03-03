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Ankara'da taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı

Özelleştirme İdaresi, Ankara'daki taşınmazlar için nihai pazarlık görüşmelerini tamamladı, teklifler dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 20:48, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 21:04
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Ankara'da taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Ankara Yenimahalle'de Özelleştirme İhalesi

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi'ndeki 3 bin 627 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 19 milyon 300 bin lira ile Kayaburun Turizm Nakliyat Taşımacılık İnşaat Temizlik Gıda Emlak Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Diğer Taşınmazlar İçin Sunulan Teklifler


  • Aynı il, ilçe ve mahalledeki 3 bin 846 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için en yüksek teklif 24 milyon lira ile Mehmet Ali Uruç tarafından sunuldu.
  • Yine aynı il, ilçe ve mahalledeki 2 bin 1 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için en yüksek teklif 10 milyon 750 bin lira ile Kayaburun Turizm Nakliyat Taşımacılık İnşaat Temizlik Gıda Emlak Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden geldi.


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