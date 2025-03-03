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'Mavi Vatan'a güç veren yerlileştirme hamleleri

Türkiye'nin denizlerdeki mühendislik gücü STM, Mavi Vatan'da gerçekleştirdiği yerlileştirme adımlarını ve millileştirme hikayelerini "O Gün Bugün" adını verdiği video serisinde bir araya getiriyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "MİLGEM ile başlayan süreçte Mavi Vatan kritik milli sistemler kazandı. MİLGEM'in ilk gemisinde yüzde 15 civarında olan yerlilik oranını, ana yüklenicisi olduğumuz 5. gemi olan ilk milli fırkateynimiz TCG İSTANBUL'da yüzde 80'e taşıdık" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 21:13, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 21:21
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'Mavi Vatan'a güç veren yerlileştirme hamleleri

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde askeri deniz platformu alanında bugüne kadar çok sayıda önemli başarıya imza attı. Türk savunma sanayiinde cirosuna göre en fazla alt yüklenici ve KOBİ kullanan firma olan STM, güçlü ekosistemi ile Mavi Vatan'da pek çok kritik sistemin millileştirilmesi ve yerlileştirmesine imkan sağladı. Askeri gemi inşa sanayiinde tedarikçileri ile kritik sistemlerde dışa bağımlılığa son veren STM, bu başarı hikayelerini "O Gün Bugün" video serisinde bir araya getiriyor.

"O Gün Bugün" Projesi

"O Gün Bugün" projesi, MİLGEM projesinin başlangıcından itibaren STM ile çalışan ve STM mühendislik desteği ve danışmanlığı ile kendi kapasitelerini her yönden geliştiren ve gelişen, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan alt yüklenici firmanın temsilcileri ile yapılan video röportaj serisinden oluşuyor. Her bir video ile Türkiye'de ilk kez üretimi yapılan kritik alt sistemlerin hikayeleri ekranlara getiriliyor.

Mavi Vatan'da Kritik Sistemler

"MİLGEM ile başlayan süreçte Mavi Vatan kritik milli sistemler kazandı""O Gün Bugün" projesinin açılış konuşmasını yapan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şu mesajları verdi:

"Milli mühendislik kabiliyetlerimizle bir taraftan ülkemizin caydırıcılığını artırırken, diğer taraftan yerelde geliştirdiğimiz bu tecrübeyi dost ve kardeş ülkelere de ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın ortaya koyduğu vizyon ve kararlı tutum ile hayata geçen ülkemizin milli savaş gemisi projesi MİLGEM'ler ile adım attığımız yerlileştirme çalışmalarımız; başladığımız o günden bugüne Mavi Vatan'da pek çok kritik sistemin millileştirilmesi ve yerlileştirmesine imkan sağladı. MİLGEM'in ilk gemisinde yüzde 15 civarında olan yerlilik oranını, ana yüklenicisi olduğumuz 5. gemi olan ilk milli fırkateynimiz TCG İSTANBUL'da yüzde 80'e taşıdık. Bugüne dek yurt içinde ve dışında yürüttüğümüz askeri deniz platformu inşa ve modernizasyon projelerinde 300'den fazla sistem sağlayıcı ve 400'ü aşkın inşa malzemesi üretici ile iş birliği gerçekleştirdik."


Milli Başarıların Arkasındaki Sessiz Kahramanlar

Güleryüz, "Yerli firmalarımızla geliştirdiğimiz çözümlerimizi beraberce yurt dışına taşıyarak, onların büyümelerine ve ihracat yapmalarına aracı olduk. STM olarak imza attığımız bu başarılarımızın tümü ancak güçlü bir iş ekosistemi ile mümkün olabiliyor. Bu milli başarıların arkasında her biri azim dolu hikayeler ve sessiz kahramanlar yatıyor. Bu hikayeleri sizler için, 'O Gün Bugün' video serimizde bir araya getiriyoruz. Bugüne kadar milli ve ihracat projelerimizde ortağımız olan tüm tedarikçilerimize teşekkür ediyor, milli başarılarımızı anlattığımız bu video serisi için keyifli seyirler diliyorum" dedi.

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