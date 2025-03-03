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Ankara'da barınaklardan bırakılan köpekler için 71 bin 695 lira ceza

Ankara Valiliği, İl Hayvanları Koruma Kurulu kararlarına göre sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesinin zorunlu olacağını ve sahipsiz köpeklerin bakımevi dışında bir alana bırakılması halinde 71 bin 695 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 21:40, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 21:41
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Ankara'da barınaklardan bırakılan köpekler için 71 bin 695 lira ceza

Ankara Valiliği, İl Hayvanları Koruma Kurulu kararlarını yayımladı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik doğrultusunda "hayvan haklarının korunması, bulaşıcı hastalık risklerinin azaltılması ve toplum sağlığının gözetilmesi" hususlarının değerlendirildiği kurul tarafından alınan kararlar şöyle:

"1. Kanunun iptal edilen 18. maddesi sebebiyle mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartlarının iptal edilmesine ve Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından gerekli duyuruların yapılarak söz konusu kimlik kartlarının teslim alınıp imha edilmesine,

2. Kanunda geçici madde 4 ile nüfusu 25 bini aşan belediyelere bakımevi kurma ve mevcut bakımevi koşullarını iyileştirmek için 31/12/2028 tarihine kadar tanımlanan sürede hayvanların toplanarak bakımevine götürülmesi için geçerli olmamakla birlikte; Kanun'un 6. maddesinde yer alan "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur" hükmü gereğince sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması ve bakımevlerine götürülmesi görev ve sorumluluğunun aksatılmamasına,

3. 5199 sayılı Kanun'un 14. maddesinin o) bendi ile yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz köpeklerin rehabilitasyon işlemleri tamamlanmış dahi olsa bakımevi dışında bir alana bırakılması yasaklanmış olup, söz konusu hükme aykırılığın tespiti halinde 2025 yılı için belirlenen 71 bin 695 TL idari para cezası uygulanması işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesine,

4. Kanunun 6. maddesi gereğince sahipsiz hayvanların toplanması işlemlerine öncelikle şikayet ve saldırı vakalarının yüksek olduğu alanlardan başlanılmasına,

5. Yönetmeliğin ilgili maddesince kişilerin bakımevlerinden sahiplenebileceği hayvan sayısının Yönetmeliğin 10. maddesinin (h) bendinde alınması gereken izin belgesi ile, 1) Apartman, site vb. çok katlı yapılar için 1 kedi ve 1 köpek, 2) Müstakil konut vb. yapılarda ise en çok 2 kedi ve en çok 2 köpek olacak şekilde belirlenmesine,

6. Bakımevlerine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunanlar ile sahiplenilmesi yasak olan hayvanlar hakkında Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasına,

7. Üretim ve satış yeri denetimlerinin Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından 6 aylık dönemler halinde gerçekleştirilmesine; satışı yasak olan türler ile hayvan refahı hususunda olumsuzluk tespit edilmesi durumunda ise idari yaptırımın Kurul sekretaryası (Ankara DKMP Müdürlüğü) tarafından gerçekleştirilmesine, üretim ve satış yerleri hakkındaki ihbarların ise ihbarın geldiği birim tarafından değerlendirilip olumsuzluk tespiti halinde gereği için ilgili kurum/kuruluşa bildirilmesine,

8. Yönetmeliğin 7. maddesi doğrultusunda hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanlarının ildeki sahipsiz hayvan sayısına kıyasla yeterli olduğuna İl Hayvanları Koruma Kurulunca karar verilinceye kadar Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yerel yönetimlerin ayırmak zorunda oldukları mali kaynağın asgari yüzde 50'sini hayvan bakımevi ile doğal yaşam alanı yapımına veya mevcutlarının kapasitesini artırmaya harcamaları hususuna riayet edilmesine,

9. Gerçekleştirilen denetimler esnasında işleyişe yönelik aksaklıkların yapılan uyarılar çerçevesinde en kısa sürede giderildiği görülmekle birlikte Uygulama Yönetmeliği'nin 7. maddesi kapsamında bakımevine alınan sahipsiz hayvanların ivedi şekilde öncelikli olarak kayıt altına alınması, bakanlıkça oluşturulan veri tabanlarına kaydedilmesi, ilgili kayıtların denetim esnasında denetim görevlilerine ibraz edilmesine, karar verilmiştir."

Açıklamada, "Bu doğrultuda alınan kararların hayata geçirilmesi sürecinde belediyelerimiz başta olmak üzere görevli kamu kurum ve kuruluşlarımız, mevzuatta belirlenen görev ve sorumluluklarını tavizsiz bir şekilde yerine getireceklerdir. Bunun yanı sıra tüm vatandaşlarımızın, STK'larımızın desteği ve duyarlılığı büyük önem arz etmektedir. Alınan kararlara uymayan kişi/kurumlar hakkında ilgili mevzuatlar kapsamında idari işlem yapılacaktır" denildi.

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