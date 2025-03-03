Adana'da kavgada bıçaklanan 2 kardeş hayatını kaybetti

Dadaloğlu Mahallesi'nde Ahmet Eren Doğu (16) ve ağabeyi Murat Doğu (17) ile sokakta karşılaştıkları Azat T. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Azat T, iki kardeşi bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ağır yaralanan iki kardeş, çevredekiler tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralı iki kardeş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi Azat T, daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi, Adana Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.