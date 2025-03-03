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Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok

Katıldığı canlı yayın programında Öcalan'ın çağrısına ilişkin merak edilenleri yanıtlayan Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın hiçbir şartı olmadığını belirterek "Bunu bütün bir şerefimle söylüyorum." dedi.

Kaynak : Habertürk
Haber Giriş : 03 Mart 2025 22:00, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 22:04
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Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası tarihi anlar yaşanıyor.. Terörsüz Türkiye hedefiyle tarihi çağrıya giden süreç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başladı.

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşerek, mesajını kamuoyuna duyurdu.

PKK'nın kendini feshetmesi yönündeki çağrı sonrası açıklamalar peş peşe gelirken dikkat çeken bir açıklama da DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'den geldi.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'a konuk olan Önder, İmralı çağrısına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Sırrı Süreyya: Öcalan'ın bir talebi olmadı

Öcalan'ın bir talebinin olmadığını açıklayan Önder, devamında şu ifadelerde bulundu:

Ön şart ya da sonrasında şu şart diye bir şey yok.

Bunu bütün bir şerefimle söylüyorum.

Şerefim üzerine temin ederimki bu işin pazarlığı ya da şartı yok. Ben de bu lafı kolay kolay kullanmam.

Peki ne var? İşin gereklilikleri var. Yani bu bir adımdı, atıldı. Bu çağrı metni bir bölümün sonucuydu.

"PEKİ BUNDAN SONRA NE OLACAK?"

Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra yürütülecek süreç için teknik, altyapı, hukuki bir takım enstrümanlara ihtiyaç var.

Bunlar da bu sürecin şartı değildir. Ama gereğidir.

"İLK AŞAMA BU İŞİN YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASIDIR"

İl aşama başarıyla tamamlandı. İlk aşama bu işin yüzde 50'sinden fazlasıdır.

İlK aşama, hayati olan en önemli kısımdı. Çünkü herkes bir irade beyanında bulundu.

Bundan sonrası bu süreci birlikte örme zamanı.

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