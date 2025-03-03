Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: İşte Yalçın'ın talepleri

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile görüşerek, Üniversite İdari Personeline Yer Değişikliği talebimiz ile Toplu Sözleşme Kararımızın hayata geçmesi için verdiği destekten dolayı memnuniyetimizi ifade etti. Yalçın, hukuken mümkün olmamasına rağmen Tasarruf Genelgesi kapsamına alınan "Koruyucu Giyim Yardımı" konusunda kurumlarda yaşanan sıkıntıları anlatarak bir an önce çözüm beklentini iletti.

Kamu Görevlilerinin Çözüm Bekleyen Sorunları

Yalçın, kamu görevlilerinin çözüm bekleyen sorunları olarak;

1.Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi,

Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılması,

YHS'nin GİH sınıfına aktarılması,

Başta olmak üzere kamu görevlilerinin çözüm bekleyen sorunlarının gündemlerinde olduğunu belirtti. Yalçın, 4688 sayılı yasada değişiklik ihtiyacı da dahil birçok başlığın takiplerinde olduğunu yazdı.