Türkiye ile İngiltere arasında Suriye konulu istişareler yapıldı

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ankara'da yapılan Suriye konulu istişarelere Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer başkanlık etti.