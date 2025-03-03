Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde eğitime yarın ara verildi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 22:44, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 23:13
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi/özel tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 4 Mart 2024 Salı günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.