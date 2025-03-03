Adıyaman'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2025 22:58, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 23:03
N.K. idaresindeki 38 VH 488 plakalı otomobil, Çelik köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Baran Kaya (24) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü N.K. ile 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.