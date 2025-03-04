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4 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

4 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 00:00, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 00:03
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4 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki "İstanbul Mushafı Sergisi"ne katılacak.

(Ankara/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırşehir Valiliği ve AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret edecek, Büyük Aile İftarı'na katılacak.

(Kırşehir/17.00/17.40/18.20)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mahmudiye'de GKTAEM Etçi Damızlık Tavuk Yerleşkesi, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Başkanlığının iftar programına katılacak.

(Eskişehir/15.00/16.30/17.45/18.15/19.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklayacak.

(Ankara/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Türk Telekom ve Vodafone'un da aralarında olduğu stantları ziyaret edecek ve Ulak Haberleşme-Turkcell, Ulak Haberleşme-Türksat ve Ulak Haberleşme-Türk Telekom imza törenlerine katılacak.

(Barselona)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası; Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK ve Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği maçlarıyla başlayacak.

(Manisa/16.00/Diyarbakır/20.30)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu üçüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın La Laguna Tenerife takımına konuk olacak.

(Tenerife/23.00)

3- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Numia Vero Volley ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Milano/22.30)

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