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HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

HSK'nin adli ve idari yargı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2025 07:23, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 07:24
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HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birinci Dereceye Yükselen Hakimler ve Savcılar

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

2024 Aralık Dönemi Yükseltmeleri

Bir diğer kararda da 2024 Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler yayımlandı.İşte Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararlarının tam listesi

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