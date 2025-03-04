Fırıncılar Düşük Gramaj Pide Üretmek İstemiyor

Fırıncılar Odası tarafından açıklanan 20 liralık ramazan pidesini fırınlarda bulmak neredeyse imkansız. Çoğu fırın gramajı artırarak daha yüksek fiyattan pide satıyor. Yumurtalı pide fiyatları 40 lirayı geçiyor. Ayrıca susam farkı alan fırınlar da bulunuyor. Fırıncı esnafı "Düşük gramaj maliyeti kurtarmıyor" diyor.

Ramazan Pidesi Fiyat ve Kalite Tartışmaları

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide, bu yıl fiyat ve kalite tartışmalarıyla gündemde. Vatandaşlar hem fiyatların yüksekliğinden hem de pidelerin eski lezzetinden uzak olmasından şikayet ediyor. Ramazan ayı öncesi Fırıncılar Odası tarafından 250 gram pidenin 20 TL'den satılacağı duyurulmasına rağmen, İstanbul'da bu gramajda ve fiyatta pide bulmak neredeyse imkansız. Başta büyükşehirler olmak üzere ülke çapındaki tüm fırınlarda fiyatlar 30 liradan başlayıp 45-50 liraya kadar çıkıyor. Fırıncılar 250 gramlık pideyi üretmek istemiyor ve gramajı artırarak fiyatı yükseltiyor. Yumurtalı pidelerin fiyatları ise çok daha yüksek. Ayrıca susam ve çörek otu için de ekstra ücret talep eden fırınlar var. Konuyla ilgili vatandaşların şikayetleri bulunuyor. Resmi olarak açıklanan 20 liralık pidenin hiçbir fırında bulunmadığını, fırınların tüketicileri yüksek fiyatlı pideleri almaya yönelttiğini ifade ediyor.

Düşük Gramaj Daha Maliyetli

Fırıncılar ise durumu doğrulayarak, düşük gramajlı pide üretmenin maliyetli olduğunu ifade ediyor. Konuyla ilgili görüş aldığımız fırıncı esnafları "Küçük gramajlı pide üretmek, fırınların daha fazla enerji harcamasına sebep oluyor. Daha büyük pideler, daha az enerji tüketimi sağlıyor. Ayrıca küçük pideler, üretim sürecini uzatarak işçilik maliyetlerini artırıyor. 250 gramlık pide yapıldığında, bir usta günlük 500 yerine 350 adet pide üretebiliyor. Öte yandan fırıncılar, 250 gram pideyi 20 TL'ye satmak yerine, 350 gramı 30 TL veya 400 gramı 40 TL'ye satarak daha fazla kar elde ediyor" açıklamasında bulunuyor.

Üretimin Bir Kısmı 20 Liralık Olmalı

Vatandaşlar ise fiyatlardan ve pidelerin kalitesizleştiğinden dert yanıyor. Yapılan gözlemler, aynı mahallede bile farklı fırınlarda değişken fiyatlar olduğunu ortaya koyuyor. Un, maya ve tuz kalitesinin düştüğüne dair şikayetler artıyor. Ayrıca yumurtalı pidenin fiyat farkı da tepki çekiyor. Fırıncıların yarım yumurtayı suyla karıştırarak bir pideye sürdükleri ve bunun maliyetinin 1.5-2 TL olduğu belirtiliyor. Ancak tüketicilerden 8-10 TL arasında ekstra ücret alınıyor. Eskiden susam farkı alınmazken, bazı fırınlar artık susamlı pideler için ek ücret talep ettiği görülüyor. Vatandaşların talebi ise net: Fırınlar en azından üretimlerinin bir kısmını açıklanan fiyat olan 250 gram ve 20 TL'ye çıkarsınlar. Fırınlara yönelik denetimlerin artırılması gerektiği konusunda da ortak bir görüş mevcut.

Fırıncılar: Çalıştıracak Eleman Bulamıyoruz

Fırıncılığın bir diğer problemi ise iş gücü sıkıntısı. Erken saatlerde başlayan fırın mesaisi, genç işçileri sektörden uzaklaştırıyor. Ustalar daha rahat çalışma saatlerine sahip restoranları tercih ediyor. Ayrıca el mahareti yüksek usta sayısı da giderek azalıyor. Bu durum, usta maaşlarını da yükseltiyor. Fırınlarda en düşük usta maaşı 40 bin TL'den başlarken, deneyimli ustaların maaşı 70 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Konuyla ilgili konuşan fırıncı esnafı "Kalifiye eleman bulmak artık çok zorlaştı. İstediği maaşı versek de çalışmak istemiyorlar" diyor. Öte yandan ramazan ayında gelenek haline gelen 'askıda pide' uygulamasına ilginin azaldığı belirtiliyor. Artan pide fiyatları nedeniyle vatandaşlar eskisi kadar bağış yapmıyor. Fırıncılar, "Eskiden askıda pideye büyük ilgi olurdu, şimdi insanlar askıda ekmek bağışını daha çok tercih ediyor" diyor.