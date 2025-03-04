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Doğu Anadolu'da Kar Tatili: 4 İlçede Eğitime Ara

Mart ayının ilk günlerinde doğuda etkili olan kar yağışı, birçok ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. İşte tatil edilen bölgeler.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Mart 2025 07:36, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 07:38
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Doğu Anadolu'da Kar Tatili: 4 İlçede Eğitime Ara

Mart ayının ilk günlerinde özellikle yurdun doğusunda etkili olan kuvvetli kar yağışı birçok yolu kapattı, vatandaşlar zor durumda kaldı. Devreye giren valilikler, tatil haberlerini peş peşe açıkladı. Son dakika haberine göre; tam 4 kentin birçok ilçesinde eğitime bugün ara verildi. İşte 4 Mart 2025 okulların tatil olduğu bölgeler...

Yurdun Doğusunda Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verilen Yerler

  • Gümüşhane
  • Bingöl
  • Tunceli
  • Bayburt

Gümüşhane'nin 2 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi ve özel tüm kurumlardaki eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.Öte yandan Kelkit ilçesinde de kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Bingöl'de Eğitime 1 Gün Ara

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl ve 5 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle il merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla; her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 04.03.2025 Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Tunceli'de Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Tunceli'de eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Tunceli İl Merkezi'nde ve tüm ilçelerimizde 4 Mart 2025 Salı günü taşımalı eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Bayburt'un Demirözü İlçesinde Okullar Tatil

Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bugün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

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