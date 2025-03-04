Mart Ayında Türkiye'de Bahar Havası Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin yer yer çok bulutlu, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte 4 Mart 2025 hava durumu tahminleri...

Ramazan Ayının İlk Haftasında Sıcaklıklar Artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerine göre, Ramazan ayının ilk haftasında sıcaklıklar artıyor. Çarşambadan itibaren yağışlı hava yurdu terk ediyor ve Türkiye bahar havasına giriyor.

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Edirne: 13°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

13°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu İstanbul: 10°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

10°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu Kırklareli: 12°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Denizli: 15°C, parçalı, yer yer çok bulutlu

15°C, parçalı, yer yer çok bulutlu İzmir: 15°C, parçalı ve az bulutlu

15°C, parçalı ve az bulutlu Manisa: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Adana: 22°C, parçalı bulutlu

22°C, parçalı bulutlu Antalya: 19°C, parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak yağışlı

19°C, parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak yağışlı Hatay: 20°C, parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Ankara: 9°C, az bulutlu

9°C, az bulutlu Çankırı: 9°C, parçalı ve az bulutlu

9°C, parçalı ve az bulutlu Eskişehir: 10°C, az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bolu: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

10°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Düzce: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

11°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu Sinop: 10°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, Rize'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Artvin: 6°C, çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu

6°C, çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu Samsun: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

10°C, parçalı ve çok bulutlu Amasya: 10°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum: 2°C, çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

2°C, çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı Kars: 3°C, çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

3°C, çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı Malatya: 9°C, parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

16°C, parçalı ve çok bulutlu Gaziantep: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

16°C, parçalı ve çok bulutlu Siirt: 16°C, parçalı ve çok bulutlu



