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Ankara'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Düzenlemeler

Ankara'da sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik yeni kararlar alındı. Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Mart 2025 07:52, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 07:55
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Ankara'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Düzenlemeler

Ankara İl Hayvan Koruma Kurulu, sahipsiz hayvanların toplanmasına şikayet ve saldırı vakalarının yüksek olduğu yerlerden başlanmasına karar verdi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada ise sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması ve barınağa götürülmesi görevinin aksatılmaması gerektiği ifade edildi.

Ankara'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Para Cezası

Ankara'da sahipsiz köpeklerin bakımevi dışında bir alana bırakılması durumunda 71 bin 695 lira idari para cezası uygulanacak. Ankara Valiliği, İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun 26 Şubat 2025 tarihinde yaptığı toplantıda, hayvan haklarının korunması ve toplum sağlığının gözetilmesi amacıyla bir dizi karar aldı.

Bakımevi Zorunluluğu ve Mevcut Koşulların İyileştirilmesi

Nüfusu 25 binden fazla olan belediyelere bakımevi kurma ve mevcut bakımevi koşullarını iyileştirmek için 31 Aralık 2028'e kadar tanımlanan süre hayvanların toplanarak bakımevine götürülmesi için geçerli olmayacak. Kanun'un 6. maddesinde yer alan "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmü gereğince sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması ve bakımevlerine götürülmesi konusunda görev ve sorumluluklar aksatılmayacak.

Cezalar ve Yeni Düzenlemeler

Toplantıda alınan kararlara göre, yerel yönetimler tarafından toplanan sahipsiz köpeklerin rehabilitasyon işlemleri tamamlandıktan sonra bakımevi dışında bir alana bırakılması yasaklandı. Bu kurala uymayanlar için 2025 yılı itibarıyla 71 bin 695 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartlarının iptal edileceği ve Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından duyurular yapılarak bu kartların imha edileceği açıklandı.

Hayvan Sahiplenmeye Yeni Sınırlamalar

Toplantıda, kişilerin bakımevlerinden sahiplenebileceği hayvan sayısına da sınırlama getirildi. Apartman ve site gibi çok katlı yapılarda 1 kedi ve 1 köpek sahiplenilebilirken, müstakil konutlarda bu sayı en fazla 2 kedi ve 2 köpek olarak belirlendi.

Denetimler Sıkılaşacak

Hayvan üretim ve satış yerleri, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından her 6 ayda bir denetlenecek. Satışı yasak olan türlerin tespiti halinde idari yaptırım uygulanacak.

  • Yerel yönetimler, bütçelerinin en az yüzde 50'sini hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanlarının yapımına veya mevcutlarının kapasitesini artırmaya ayırmak zorunda olacak.
  • Bakımevlerine alınan sahipsiz hayvanların kayıt altına alınarak Bakanlık veri tabanına işlenmesi sağlanacak. Kararlara uymayan kişi ve kurumlara ilgili mevzuatlar kapsamında yasal işlem yapılacak.

"Kararlara Uymayanlara Yönelik İdari İşlem Yapılacaktır"

Ayrıca belediyelerin üzerine düşen görev de hatırlatıldı. İl Hayvan Koruma Kurullarınca hayvan bakımevlerinin sahipsiz hayvan sayısına kıyasla yeterli olduğuna karar verilene kadar, belediyelerin mali kaynaklarının asgari yüzde 50'sini ayırmak zorunda oldukları ifade edildi. "Alınan kararlara uymayanlara yönelik idari işlem yapılacaktır" denildi.

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