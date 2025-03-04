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Gebze-OSB Metro Hattı 2025'te Tamamlanıyor

Yüksek Hızlı Tren projeleriyle Türkiye'nin demiryolu ağı genişliyor. Ankara-İstanbul ve Bursa hattında önemli gelişmeler bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Mart 2025 08:00, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 08:01
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Gebze-OSB Metro Hattı 2025'te Tamamlanıyor

Türkiye Yüzyıl'ında, ulaştırma sektöründeki büyük dönüşümleri başlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son 23 yılda ulaştırma ve iletişim alanında yaklaşık 290 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Demir Ağlarla Örülen Türkiye

Bu doğrultuda şehir içi raylı sistemlerde de ülkenin dört bir yanı demir ağlarla örülüyor. Şu an 232 olan şehir içi raylı sistem güzergahı üzerindeki istasyon ve durak sayısının uzunluğu ile orantılı olarak 2026 yılında 250 istasyona çıkması bekleniyor.

Gebze-OSB Hattı Tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni ulaşım hedeflerini belirledi. Bu kapsamda 2025 yılında Gebze-OSB Metro Hattı 1. Etabının tamamlanarak 465,8 km olacak şehir içi raylı sistem hattı uzunluğunun, 2026 yılı sonuna kadar Bursa-Emek-Şehir Hastanesi (HRS) hattının 3,9 km'si, Gebze-OSB Darıca Metro Hattı 2. Etabı'nın (Gebze Gar-Darıca Sahil) 4,4 km'lik kısmı tamamlanarak 474,1 km'ye çıkarılması planlanıyor.

Metro Yatırımları ile Kolay Ulaşım

Şu an 232 olan şehir içi raylı sistem güzergahı üzerindeki istasyon ve durak sayısının uzunluğu ile orantılı olarak 2026 yılında 250 istasyona çıkması bekleniyor. 2025 yılı sonuna kadar OSB-Gebze Gar arası metro hattında 7 istasyon, 2026 yılı sonuna kadar Bursa Emek-Şehir Hastanesi hattına 3 istasyon ve Gebze Gar-Darıca Sahil metro hattına 4 istasyon eklenmesi hedefleniyor.

YHT Projelerinde Kararlı Adımlar

Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren hat uzunluklarının toplamı bugün itibarıyla 2 bin 251 km olarak biliniyor. Bakanlık, 2025 yılı sonuna kadar Ankara-İstanbul T26 ve Çerkezköy-Kapıkule projelerinin, 2026 yılı sonuna kadar ise Ankara-İstanbul Doğançay Ripajı-2 ve Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli (Osmaneli-Bursa kesimi) projelerini tamamlanarak YHT uzunluğunun 2 bin 843 km'ye çıkarılmasını hedefliyor.

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