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İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İçin Yarısı Bizden Kampanyası

İstanbul'un kentsel dönüşümü için Yarısı Bizden Kampanyası devam ediyor. Vatandaşlara yeni ve depreme dayanıklı konutlar sağlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 08:11, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 08:05
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İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İçin Yarısı Bizden Kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuruların devam ettiğini belirtti.

İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İçin Yarısı Bizden Kampanyası

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan 2023'te başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar yeni ve depreme dayanıklı konutlarına kavuşurken, acil dönüşüme ihtiyaç duyulan İstanbul için "Yarısı Bizden" desteği sürüyor.

Yarısı Bizden Kampanyası Detayları

  • 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu İstanbul'da evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği veriliyor.
  • İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.
  • Kampanya kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise 700 bin liralık hibe desteği sağlanıyor.

Kampanyada inşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülerek, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. İstanbul'da 15 bin ev ve iş yerinin "Yarısı Bizden" ile dönüşümü devam ediyor.

Bakan Murat Kurum'un Mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Zeytinburnu'nda yenilenen evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşarak,

"Mikail Bey ve ailesi için artık korku yok, yalnızca huzur ve mutluluk var. Çünkü Yarısı Bizden kampanyamızdan yararlandılar, evlerini dönüştürdüler. Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim."

ifadelerini kullandı.

Mikail Keleş ve Ailesinin Deneyimi

Daha önce özellikle torunlarının deprem korkusundan uyuyamadığını anlatan esnaf Mikail Keleş ise şunları kaydetti:

"Eski bina olduğu için torunlarım uyuyamıyorlardı. 'Dede, binamız eski, yıkılır mı ne olur?' diyorlardı. Korkuyorduk. Ama şimdi içimizde o korku yok. Evin içini görüyorsunuz, rahat rahat oturuyoruz. Ama eski olsaydı, şu an böyle oturamazdık. Bakanlığımız da bize yardımcı oldu. Onlar olmasaydı zaten biz bu binayı yapamazdık. Yarısı Bizden kampanyasından faydalandık. Kira yardımı aldık. Ben halkımıza tavsiye ederim. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Herkes de faydalanabilir. Millet sorunca hemen gidin, başvurun. Siz de faydalanın diyorum."

Ayşe Keleş'in Mesajı

Mikail Keleş'in torunu Ayşe Keleş de deprem korkusu yüzünden ışıkları açık bırakarak uyuduğunu belirterek,

"Şimdi daha güzel bir odam var. Odamda rahat rahat yatıyorum. Işıkları açmıyorum. Siz de başvurun, benim gibi çocuklarınız korkmasın. Talep anne babalardan, yarısı devletten."

ifadelerini kullandı.

Halise Keleş'in Önerisi

Halise Keleş ise vatandaşların kampanyaya başvurmaları gerektiğini vurgulayarak,

"Eşim televizyonda duydu, gitti başvuru yaptı. Ben de diyorum, gidin başvurunuzu yapın. Çünkü yarısı devletimizden, yarısı bizden gidiyor. Herkesten Allah razı olsun. Yüzümüz gerçekten gülüyor. Çocuklarımız, torunlarım ufaktı, hep korkarlardı. Biz de artık akşam yatınca deprem korkusu yok, huzurluyuz. Her çocuk stressiz büyümeyi hak ediyor."

değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz Arslan'ın Deneyimi

Yılmaz Arslan ise televizyonda kampanyanın reklamlarını gördüklerini kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyayı hep anlattığına işaret eden Arslan,

"Komşularım gitmiş başvurmuştu. Haberimiz oldu ki bize çıkmış. Cenabıallah, 'tedbir senden, takdir benden' diyor. 700 bin lira hibe aldık, kira desteği aldık. Devlet sana yardım ediyor, yarısını veriyor. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Can güvenliğimiz var, mal güvenliğimiz var. Rahat rahat uyuyorsun, deprem aklına gelmiyor. Herkese söylüyoruz, biz aldık siz de alın, yapın binanızı."

şeklinde konuştu.

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