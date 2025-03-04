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Irak'tan Türkiye'ye inşaat vizesi

Irak yönetimi; Musul, Bağdat ve Basra'nın yeniden imarı için geliştirilen projeleri Türk firmalarının yürütmesini istiyor. Irak Ankara Büyükelçiliği tarafından Ticaret Bakanlığı'na iletilen yazıda Türk müteahhitlerin ülkelerine girişlerini kolaylaştırmak ve ekonomik iş birliğini artırmak amacıyla vize şartlarında süreçlerin iyileştirildiği belirtildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Mart 2025 08:26, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 14:44
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Irak'tan Türkiye'ye inşaat vizesi

Ticaret Bakanlığı'na Irak Ankara Büyükelçiliği tarafından iletilen yazıda Türk müteahhitlerin Irak'a girişlerini kolaylaştırmak ve ekonomik iş birliğini arttırmak amacıyla Türk vatandaşları için vize şartlarında süreçlerin kolaylaştırıldığı belirtildi. 15 yaş altı gençlerin ve 60 yaş üstü kişilerin turistik amaçlı olarak 10 gün sadece pasaportu ile gezebildiği Irak, pasaport ve gerekli ticari belgeler ile tüm misafirlerini karşılayacak. Türk iş insanları için 30 günlük iş seyahati için sadece 50 dolarlık bir vize ücreti istenecek.

MÜTEAHHİTLERİN %7,5'İ IRAK'TA

Türkiye'nin son dört yılda yurt dışında gerçekleştirdiği müteahhitlik hizmetlerinin yüzde 7,5'i Irak'ta gerçekleştirildi. Libya'nın ardından Irak bu dönemde en yüksek hacimli iş yüklenilen ikinci ülke konumuna gelmiş durumda. Faw Limanı ve Kalkınma Yolu rotasında alınacak yeni işlerle beraber Irak'ın bu anlamda ilk ülke olması bekleniyor.

ÖNCELİK TÜRK FİRMALARININ

Geçtiğimiz kasım ayında Irak tarafından Türkiye ile kurulan resmi temaslarda özellikle Musul'daki yapılacak olan işlerde iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye ve Türk firmalarına öncelik verileceği belirtilmişti. İnşaat alanında her türlü kolaylığın sağlanacağı gönderilen yazılarda belirtilirken, yapım aşamasının ardından yapılan tüm bu alanlarda Türk firmalarının işletmeci olarak faaliyet gösterebileceği de ifade edildi.

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