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Vedat Işıkhan: Depremin İzleri Siliniyor, Gaziantep Gelişiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te yaptığı ziyarette deprem sonrası kalkınma çalışmalarını değerlendirdi. İstihdam ve sosyal hayatın önemine değindi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mart 2025 08:55, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 09:08
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Depremin fiziki izleri bir bir siliniyor. İnşallah bütün sosyal hayatı yeniden eski haline getirinceye kadar, bütün vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar çalışmaya gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gaziantep Ziyareti ve Sahur Programı

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şahinbey Belediyesi'nde görevli işçiler ile sahur yemeğinde bir araya geldi. Programa Bakan Işıkhan'ın yanı sıra, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kurum müdürleri katıldı. Sahur yemeğinin ardından açıklamalarda bulunan Işıkhan, Gaziantep'te yapılan hizmetlerin önemine değinerek, her geçen gün kentin geliştiğini söyledi.

Depremin Ardından Yeniden Yapılanma

6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkımın derin izlerini, yerlerine çok daha büyük eserler yaparak telafi edeceklerini ifade eden Işıkhan, tüm depremzedelerin sıcak yuvalarına ve yeni iş yerlerine girene kadar çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. "Bizler de bu kadim hakikatten yola çıkarak birlik ve beraberliğimizi perçinleyen bu özel zaman dilimini milletimizle birlikte geçirmeye, il il, ilçe ilçe gezmeye gayret ediyoruz. Benim de bir ayağım hep bu coğrafyada, sık sık Gaziantep'i ve çevre illerimizi ziyaret etmeye gayret ediyorum. Gaziantep maşallah, her ziyaretimizde daha da gelişiyor, büyüyor. Yaşadığımız büyük afetin ardından yerle bir olmuş şehirlerimiz, hamdolsun, eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor. Şahinbey'de binalar yükseliyor, Gaziantepli hemşerilerimiz yuvalarına kavuşuyor, yaralar sarılıyor, depremin fiziki izleri bir bir siliniyor. İnşallah bütün sosyal hayatı yeniden eski haline getirinceye kadar, bütün vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar biz çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Yıkımın derin izlerini, yerlerine çok daha büyük eserler yaparak telafi edeceğiz" diye konuştu.

Bakanlığın Çalışmaları ve İşbirlikleri

Bakanlık olarak belediyelerin de iş birliği ile çalışma hayatı ve istihdamı başta olmak üzere her ihtiyacıyla, her talebiyle birebir ilgilenip en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceklerini dile getiren Işıkhan, "İnanıyorum ki bu şehrin aziz insanlarıyla, gecesini gündüzüne katıp, el ele verip çalışan emekçileriyle biz her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Hep birlikte, şehrimizin istihdamını, nitelikli işgücünü, katma değer üreten işletmelerini iyileştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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