11 ilde DHKP-C Operasyonu: 30 gözaltı

13'ü kamu çalışanı olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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