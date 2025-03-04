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Dolar/TL 36,46 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,4630 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 09:39, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 09:43
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Dolar/TL 36,46 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 36,4390'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 36,4630 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 primle 38,2690'dan ve sterlin/TL yatay seyirle 46,3090'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 106,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD?nin, Kanada ve Meksika'ya tarife uygulamaya başlaması ve Çin'e uyguladığı tarifeyi artırmasıyla yükselen risk algısı varlık fiyatlarını etkilerken, söz konusu ülkelerin ABD'ye verecekleri karşılık yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 tarife uygulamasının bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı bir paylaşımda, "ABD'nin büyük çiftçilerine: ABD içinde satılacak çok sayıda tarım ürününü üretmeye hazırlanın. 2 Nisan'da dışarıdan gelen ürünlere tarifeler uygulanacak." ifadelerini kullanarak, karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da başlayacağını tekrar anımsattı.

Ayrıca, Trump'ın, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları da geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin küresel ticaret savaşının derinleşeceğine dair endişeleri beslediğine ve Trump'ın uyguladığı tarifelerin de enflasyonla mücadelesini henüz tamamlamamış ABD Merkez Bankasının (Fed) ileride atacağı adımları kısıtlayabileceğine dikkati çekti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, Bankanın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 puanın direnç, 106 seviyesinin destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

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