Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 şüpheli tutuklandı

Aramalarda 11 kilo 827 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 459 gram esrar, 43 gram kokain, 67 uyuşturucu hap, 5 bin 320 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Şubat-1 Mart'ta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda çok sayıda ev ve iş yerinde arama yaptı.

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