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YÖK, 2025 Öğretim Üyesi Atama Kontenjanlarını Dağıtmalı!

Yükseköğretim Kurulu, akademisyenlerin dört gözle beklediği öğretim üyesi atama kontenjanlarını bir an evvel üniversitelere dağıtmalı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2025 10:30, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 10:31
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YÖK, 2025 Öğretim Üyesi Atama Kontenjanlarını Dağıtmalı!

Hatırlanacağı üzere, 29 Ocak 2025 tarihli "Cumhurbaşkanlığı, 2025 yılı Atama İzinlerini Yayımladı" başlıklı yazımızda; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca kamu idarelerinin 2025 yılında yapacağı atama sayıları ile bu atamalardan istisna tutulacak atamalara dair kararın yayımlandığını gündeme getirmiştik.

Söz konusu kararla birlikte devlet yükseköğretim kurumlarına 2025 yılı içerisinde atanacak olan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro sayıları da belirlenmektedir.

Bu kapsamda, önceki yıllarda olduğu gibi devlet üniversitelerinin öğretim üyesi kadrolarında kullanılmak üzere 6 bin atama izni tahsis edilmiştir. Bu sayının üniversiteler bazlı dağılımı ise Yükseköğretim Kurulunca yapılmaktadır.

Ancak, aradan bir ayı aşkın süre geçmesine karşılık üniversitelere atama izni dağılımı YÖK tarafından yapılmamıştır.

Bu sebepten dolayı, üniversitelerde içeriden yükselme diye tabir ettiğimiz atamalar başta olmak üzere öğretim üyesi kadroları için bekleyiş sürmektedir.

Doktorasını tamamlayıp doktor öğretim üyeliğine, doçentlik ünvanı alıp doçentlik kadrosuna, doçentlikte beş yıl süre dolanların profesörlüğe atanmak için dört gözle beklediği kontenjan dağılımının daha fazla gecikmeden yapılması hususunu Yükseköğretim Kurulunun dikkatine sunmak isteriz.

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