Standart Altın Kilogram Fiyatı Yüzde 2 Arttı
Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2 artışla 3 milyon 470 bin liraya ulaştı. İşlem hacmi ise 1 milyar lirayı aştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 17:33, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 17:46
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 470 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 434 bin lira, en yüksek 3 milyon 470 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2 artışla 3 milyon 470 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 401 bin liradan tamamlamıştı.
Altın ve Diğer Metallerde İşlem Hacmi
- KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 19 milyon 100 bin 766,26 lira, işlem miktarı ise 295,57 kilogram oldu.
- Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 238 milyon 45 bin 85,95 lira düzeyinde gerçekleşti.
En Fazla İşlem Yapan Kurumlar
- İstanbul Altın Rafinerisi
- Menekşe Yetkili Müessese
- Bonus Kıymetli Madenler
- NMGlobal Kıymetli Madenler
- Nil Kıymetli Madenler
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: