Standart Altın Kilogram Fiyatı Yüzde 2 Arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 470 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 434 bin lira, en yüksek 3 milyon 470 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2 artışla 3 milyon 470 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 401 bin liradan tamamlamıştı.

Altın ve Diğer Metallerde İşlem Hacmi





KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 19 milyon 100 bin 766,26 lira, işlem miktarı ise 295,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 238 milyon 45 bin 85,95 lira düzeyinde gerçekleşti.





En Fazla İşlem Yapan Kurumlar





İstanbul Altın Rafinerisi

Menekşe Yetkili Müessese

Bonus Kıymetli Madenler

NMGlobal Kıymetli Madenler

Nil Kıymetli Madenler

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: