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Hakimiyetini kaybeden polis memuru felaketi yaşadı

Antalya'da polis memuru Yasin Turan, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra metrelerce sürüklenip, bahçedeki ağaca çarparak hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mart 2025 10:57, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 10:58
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Hakimiyetini kaybeden polis memuru felaketi yaşadı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan, kullandığı 07 EHC 61 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, kaldırımdaki ağaçları yerinden söktükten sonra metrelerce sürüklenip, yol kenarındaki bahçede bulunan ağaca çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan Yasin Turan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan Yasin Turan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Yasin Turan, saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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