Hakimiyetini kaybeden polis memuru felaketi yaşadı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan Yasin Turan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan Yasin Turan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Yasin Turan, saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net