'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 17 gözaltı
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 17 gözaltı
Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra Yakalandı
Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra Yakalandı
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
İçişleri Bakanlığı: Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı: Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı
Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı
OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru
OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru
Aile Yılı'nda Gençlere Evlilik Desteği
Aile Yılı'nda Gençlere Evlilik Desteği
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Benzine indirim geldi, tablo değişti
Benzine indirim geldi, tablo değişti
Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 365 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 365 şüpheli yakalandı
Mart Ayında Türkiye'de Bahar Havası Başlıyor
Mart Ayında Türkiye'de Bahar Havası Başlıyor
Doğu Anadolu'da Kar Tatili: 4 İlçede Eğitime Ara
Doğu Anadolu'da Kar Tatili: 4 İlçede Eğitime Ara
Fırıncılar Düşük Gramaj Pide Üretmek İstemiyor
Fırıncılar Düşük Gramaj Pide Üretmek İstemiyor
Aile Hukukunda Yeni Dönem: Boşanma ve Nafaka Düzenlemeleri
Aile Hukukunda Yeni Dönem: Boşanma ve Nafaka Düzenlemeleri
HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: İşte Yalçın'ın talepleri
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: İşte Yalçın'ın talepleri
Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok
Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok
Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi
Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi
Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
İstanbul Medya AŞ'de polis araması: Bilgisayara el konuldu
İstanbul Medya AŞ'de polis araması: Bilgisayara el konuldu
Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi artış
Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi artış
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama
Tunceli'de deprem oldu
Tunceli'de deprem oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5 ayda 158 organize sanayi bölgesinde 10,2 milyon metrekarelik 938 yatırım yeri için 1918 sanayicinin tahsis başvurusu yaptığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 11:30, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 11:23
Yazdır
OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru

Kacır, sosyal medya hesabından, her ayın ilk pazartesi günü OSB'lerde tahsise açılan tüm yatırım yerlerini çevrim içi erişime sundukları uygulamanın ilk 5 ayına ilişkin rakamları paylaştı.

OSB'lerde yatırım süreçlerini şeffaf, erişilebilir ve dijital hale getirdiklerini belirten Kacır, "Tahsis edilebilir tüm yatırım alanlarını çevrim içi erişime açtığımız uygulamamız, sanayicilerimizden yoğun ilgi görüyor. 5 ayda 158 OSB'de toplam 10,2 milyon metrekarelik 938 yatırım yeri için 1918 sanayicimiz tahsis başvurusu yaptı. 29 OSB'de 24 milyon metrekare alan için 622 sanayicimiz ön tahsis talebinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Kacır, böylelikle yeni fabrikalara yönelik tahsis sürecini başlattıklarını aktararak, "Bu ay 103 OSB'de 1001 yatırım yeri, toplam 15,9 milyon metrekare alan tahsise sunuldu. 27 OSB'de 7,5 milyon metrekare alan ön tahsis başvurularına açıldı. Anadolu şehirlerimizi üretim üssü yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şeffaflık odaklı OSB uygulamasına ilgi büyük

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Kacır, İstanbul'da sanayicilerle buluştuğu bir programda, geçen yılın son çeyreğinde devreye alınan yeni OSB düzenlemesi hakkında bilgi verdi.

OSB'lerin etkin şekilde sanayicilerin erişimine açılmasını önemli bulduklarını aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu sanayi alanlarına erişimini kolaylaştırmazsak, buraların bizim istediğimiz, hedeflediğimiz maksadın dışında hizmet etmeye başladığını gözlemledik ve bu anlayışla yeni bir adım attık. Her ayın ilk pazartesi günü Türkiye'nin tüm organize sanayi bölgelerinde henüz yatırımcılarla buluşturulmamış yatırım yerlerini çevrim içi ortamda tahsise açıyoruz. Aynı zamanda yeni kurulmakta olan OSB'lerde ön tahsis uygulamasını da yine çevrim içi olarak yatırımcılara sunuyoruz. Şeffaflık odaklı bir OSB uygulamasına adım atıldığı günden bu yana sanayicilerden muazzam bir ilgi gördük. Bu uygulamayı önümüzdeki aylarda da hız kesmeksizin sürdüreceğiz. Bir yandan mevcut OSB'lerdeki yatırım yerlerini en erişilebilir şekilde sanayicilerimizle buluşturacağız, bir yandan da hızla yeni OSB'leri ve endüstri bölgelerini Türkiye'nin demir yollarıyla limanlara bağlanmış şekilde planlamaya ve hayata geçirmeye gayret edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber