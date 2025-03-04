Kamuda Dijital Dönüşüm: ArşivNet Sistemi

'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 17 gözaltı
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 17 gözaltı
Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra Yakalandı
Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra Yakalandı
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
İçişleri Bakanlığı: Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı: Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı
Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı
OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru
OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru
Aile Yılı'nda Gençlere Evlilik Desteği
Aile Yılı'nda Gençlere Evlilik Desteği
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Benzine indirim geldi, tablo değişti
Benzine indirim geldi, tablo değişti
Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 365 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 365 şüpheli yakalandı
Mart Ayında Türkiye'de Bahar Havası Başlıyor
Mart Ayında Türkiye'de Bahar Havası Başlıyor
Doğu Anadolu'da Kar Tatili: 4 İlçede Eğitime Ara
Doğu Anadolu'da Kar Tatili: 4 İlçede Eğitime Ara
Fırıncılar Düşük Gramaj Pide Üretmek İstemiyor
Fırıncılar Düşük Gramaj Pide Üretmek İstemiyor
Aile Hukukunda Yeni Dönem: Boşanma ve Nafaka Düzenlemeleri
Aile Hukukunda Yeni Dönem: Boşanma ve Nafaka Düzenlemeleri
HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: İşte Yalçın'ın talepleri
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: İşte Yalçın'ın talepleri
Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok
Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok
Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi
Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi
Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
İstanbul Medya AŞ'de polis araması: Bilgisayara el konuldu
İstanbul Medya AŞ'de polis araması: Bilgisayara el konuldu
Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi artış
Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi artış
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama
Tunceli'de deprem oldu
Tunceli'de deprem oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kamuda Dijital Dönüşüm: ArşivNet Sistemi

Türksat'ın ArşivNet sistemi, kamu belgelerini dijitalleştirerek 7/24 erişim imkanı sunuyor. Bu sistem, veri güvenliğini yerli sunucularla sağlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 11:37, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 11:36
Yazdır
Kamuda Dijital Dönüşüm: ArşivNet Sistemi

Türksat'ın dijital arşiv sistemi ArşivNet, vatandaşların kamuda bulunan milyonlarca belgesinin düzenlenmesine, saklanmasına ve bunlara 7 gün 24 saat ulaşılabilmesine imkan verirken, kamunun tüm hafızasını güvenle saklıyor.

Kamuda Dijital Dönüşüm ve ArşivNet

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kamuda dijital dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Türksat, ArşivNet hizmetiyle bu dönüşümün merkezinde yer alırken, kamuya ait dosya, evrak ve belgeler e-Devlet çalışmaları kapsamında dijitalleştiriliyor ve ArşivNet sistemi ile 7 gün 24 saat ulaşılır hale geliyor. Kamu verilerinin dijital olarak saklanması ve verilerin Türkiye'de kalması amacıyla başlatılan proje ile veri güvenliği, yurt içindeki sunucularla ve yerli yazılımla sağlanıyor.

e-Devlet ile Paralel Çalışma

Kamudaki milyonlarca evrakın, dijital halde saklanması ile binlerce metrekarelik dev depoların yeniden kullanıma açılacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların kamuda bulunan milyonlarca belgesinin düzenlenmesine, saklanmasına ve bunlara 7 gün 24 saat ulaşılabilmesine imkan veren ArşivNet, e-Devlet ile paralel çalışarak kamuda kurumsal hafızanın kuvvetlendirilmesini sağlayacak. Milyonlarca belgenin hızlı ve etkili bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan proje ile vatandaşların verileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na (KVKK) uygun şekilde Türkiye'de muhafaza edilecek. Türksat Dijital Arşiv ile entegrasyon imkanı da olan ArşivNet ile kamu kurumları başta olmak üzere, belediyeler, kütüphaneler, hastaneler ve özel kurumlardaki belge ve dosyaların kopyalama, dosya arşiv işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masraflar da en aza inecek."

Görsel Tarama Sistemi ve Güvenli Veri Yönetimi

Detaylı yetkilendirme ve izlenebilir işlem geçmişi ile vatandaşların gizli verilerinin de güvenli olarak yönetimini sağlayan ArşivNet'in, görsel tarama (OCR) özelliğiyle fotoğrafları metne dönüştürebildiği vurgulanan açıklamada, güvenli klasör ve dosya paylaşımı gibi özellikleriyle kullanıcıların veri saklama yasalarına uyumlu bir dijital arşiv düzeni oluşturmasına da yardımcı olan sistemin, tüm cihazlardan anında erişim sağlanabilmesiyle vatandaşların saniyeler içinde belgelerine ulaşmasına imkan tanıdığı belirtildi.

Türksat'ın ArşivNet Hizmeti

Türksat'ın dijital arşiv sistemi ArşivNet ile Cumhuriyet tarihindeki milyonlarca belgenin de dijital olarak anında ulaşılır hale geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta kamu, eğitim kurumları, telekomünikasyon şirketleri ve finansal kurumlar gibi veri üreten şirketler tarafından yoğun olarak kullanılması planlanan ArşivNet ile tüm sunucu, depolama, ağ, veri tabanı ve yazılım hizmetleri Türksat tarafından sağlanabiliyor. Milyarlarca liralık yazılım ve donanım ithalatının önüne geçilmesini amaçlayan sistem, dünya standartlarında yapılan geliştirme çalışmaları da Türksat bünyesinde kesintisiz olarak devam ediyor. Kurumların dijital arşiv sistemi ihtiyacını karşılayan ArşivNet, kamu kurum ve kuruluşlarına özelleştirilmiş hizmet verebiliyor. Ülkemizde özellikle kamu kurumlarının siber güvenliğini de sağlayan Türksat, ArşivNet altyapısının izleme ve uyarı mekanizmaları aracılığıyla 7 gün 24 saat siber altyapı güvenliğini de sağlıyor."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber