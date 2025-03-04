4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Mustafa Bağcı'nın (59) kullandığı 42 HP 891 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 42 AUE 966 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Savrulan otobüs, önündeki 06 GC 966 plakalı tankere, bu araç da 35 AJF 703 plakalı otomobile çarptı. Kazada TIR şoförü Mustafa Bağcı, otobüs şoförü Ali Karasu, yedek şoför Hazım Mutlu ve yolcular Abdullah Daldal, Zeliha Delioğlan, Hatice Avcı, Kaan Buğra Taş ve Ayşegül Avcı yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Bağcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya karışan yolcu otobüsünün Gaziantep-İzmir seferini yaptığı belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.