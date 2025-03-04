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Memurlar nasıl becayiş yapar?

Bu yazımızda Devlet memurlarının becayiş yapma usulü ve becayiş talebinde bulunurken izlemesi gereken yollar ilgili mevzuat çerçevesinde açıklanacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2025 14:00, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 13:24
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Memurlar nasıl becayiş yapar?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Karşılıklı olarak yer değiştirme" başlıklı 73 üncü maddesinde, "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm çerçevesinde,

memurlar becayiş talebinde bulunurken aşağıda yer alan konulara uyulması yerinde olacaktır.

Becayiş farklı kurumlar arasında yapılabilir mi?

657 sayılı Kanunda açıkça ifade edildiği üzere sadece aynı kurumun farklı yerlerinde bulunan memurlar arasında yapılabilmektedir.

Becayişte "aynı sınıftaki memurlar"ibaresinden ne anlaşılmaktadır?

Söz konusu ifadeden, 657 sayılı Kanunda ifade edilen hizmet sınıfları anlaşılmaktadır. Örneğin teknik hizmetler sınıfında yer alan personel kendi arasında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan personel kendi arasında karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilecektir.

Becayiş talebini yerine getirmekle görevli olan atamaya yetkili amirler kimlerdir?

Atamaya yetkili amirler çeşitli mevzuatta ayrı ayrı düzenlenmiş olup bunlara örnek vermek gerekirse Bakanlıklarda Bakan, İllerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar atamaya yetkili amirlerdir. Bunların onayıyla karşılıklı yer değiştirme işlemi gerçekleşebilecektir.

Atamaya yetkili amirlere nasıl başvurulur?

657 sayılı Kanunun ilgili maddesi ve Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak memurların bu yöndeki taleplerini en yakın amire iletmesi gerekmekte olup bu amirler de silsile yoluyla atamaya yetkili amire memurun talebini iletmek durumundadırlar.

Doğrudan atamaya yetkili amire başvurmak mevzuat hükümlerine aykırı olup disiplin cezası verilmesine sebep olabilecektir.

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