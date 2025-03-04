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Ramazan kolisi yardımıyla davalık olmaktan kurtuldu

Diyarbakır'da geçen yıl annesine ait evin kiracısını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişi, kiracının talebi üzerine 13 aileye Ramazan kolisi yardımı ulaştırarak yargılanmaktan kurtuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 12:27, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 12:28
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Ramazan kolisi yardımıyla davalık olmaktan kurtuldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna geçen yıl 5 bin 55, bu yılın ilk 2 ayında ise 863 soruşturma dosyası ulaştı.

14 aylık sürece ilişkin dosyalarda uzlaştırma teklifi kabul edilen 2 bin 659 dosyanın 2 bin 446'sı olumlu, 144'ü olumsuz sonuçlanırken, 69'unda ise kısmi uzlaşma sağlandı.

Bazı dosyaların taraflara ulaşılamaması nedeniyle olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

Uzlaştırmacıya verilen ve uzlaştırma teklifi kabul edilen dosyaların yüzde 91'inde tarafların kendi aralarında uzlaşması dikkati çekti.

Bu dosyalardan birinde de şüpheli, müştekinin talebi üzerine ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımında bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaktı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bir binada kiracı olan S.Ç.A, 27 Temmuz 2024 günü ev sahibinin oğlu M.N'nin kapısına gelerek evden çıkması yönünde kendisini tehdit ettiğini belirterek, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine M.N. hakkında "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

Tarafların uzlaşmayı kabulü yönündeki beyanı üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nedim Yaz tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Gani Alkan, şüpheli ve müştekiyle görüştü.

Şüpheli M.N, tehdit ettiği S.Ç.A'nın uzlaşmak için kendisine sunduğu, ihtiyaç sahibi 13 aileye Ramazan kolisi şeklinde gıda yardımında bulunması şartını kabul etti.

Diyarbakır'da tespit edilen 13 aileye yardım kolilerini ulaştıran M.N, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtulmuş oldu.

"Bu tür uzlaşmalar çok anlamlı ve değerli"

Diyarbakır Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Gülben Elhakan, uzlaşma, arabuluculuk ve tahkimin (taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemi) alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri arasında büyük öneme sahip kavramlar olduğunu söyledi.

Arabuluculuk ve tahkimin özel hukuk uyuşmazlıklarında söz konusu olduğunu, uzlaşmanın ise ceza yargılamalarında uygulanan bir yöntem olduğunu ifade eden Elhakan, şöyle devam etti:

"Hangi suç türlerinde uzlaşma söz konusu olur? Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'basit yaralama', 'taksirle yaralama', 'hakaret', 'tehdit', 'dolandırıcılık', 'mala zarar verme', 'sır saklama yükümlülüğünü ihlal' gibi suçlarda söz konusudur. Bu listeyi daha çok uzatabiliriz. Genel itibarıyla şikayete bağlı suçlarda söz konusu olmaktadır. Sayılan suçlardan biriyle ilgili yargılama başlamadan önce dosyalar uzlaştırmacıya atanır ve uzlaştırmacı suçun faili yani şüpheli ile suçun mağdurunu bir araya getirerek veya iletişim kurmalarını sağlayarak uzlaşmaları yönünde çaba harcar."

Uzlaşmada yapılan anlaşmanın mahkeme kararı gibi düşünülmemesi gerektiğini belirten Elhakan, hukuka ve ahlaka aykırı olmayan şartlarla anlaşmanın sağlanabileceğini kaydetti.

Elhakan, şu bilgileri verdi:

"Tüm maddi edimler bir yana bırakılarak, bir özür dileme karşılığında da anlaşma sağlanabilir. Bu özrün bir gazetede ilan edilmesi istenebilir, kütüphaneye kitap bağışı yapılması istenebilir, TEMA, Mehmetçik Vakfı, kadın sığınma evi, çocuk esirgeme kurumu gibi yardım kurumlarına bağış yapılması istenebilir. Söz konusu uzlaştırma dosyasında da mağdur ile failin, uzlaşmayı yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Ramazan kolisi dağıtılması üzerinden sağladıklarını görüyoruz. Bu tür uzlaşmalar çok anlamlı ve değerli oluyor. Mağdurda büyük bir manevi tatmin söz konusu olduğu gibi dolaylı olsa da fail ve uzlaştırmacının da vesile oldukları için manevi tatmin ve mutluluk yaşadıkları görülüyor. Hem tarafların hem de vesile olanların mutlu olduğu, huzur bulduğu bu tür anlamlı anlaşmalar, toplumsal dönüşüme ve uzlaşı kültürüne de büyük katkı sağlıyor."

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