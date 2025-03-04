Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı

81 ilde açılan atölyeler, öğrencilere meslek alanlarına yönelik temel beceriler kazandırıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Zanaat Atölyeleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde hayata geçirilen "zanaat atölyeleri", öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. 81 ilde açılan bu atölyeler, gençlere meslek alanlarına yönelik temel becerileri erken yaşta kazandırmayı amaçlıyor.

Ücretsiz Katılım İmkanı

Bakanlığa bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında en az 7. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılan zanaat atölyelerine ücretsiz katılabiliyor. Hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde eğitim verilen atölyelere olan ilgi her geçen gün artıyor.

Geniş Eğitim Yelpazesi

Bilişim Teknolojileri

El Sanatları Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Grafik ve Fotoğraf

Gıda Teknolojisi

Metal Teknolojisi

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

Radyo-Televizyon

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Moda Tasarım Teknolojileri

Tarım ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Zanaat atölyelerinde yukarıdaki gibi on iki farklı alanda 147 modüler kurs bulunuyor.Öğrenciler, dondurma üretiminden temel fotoğraf çekimine, analog devre elemanlarından kirkitli dokumaya, dijital tasarımdan iş hayatında iletişim tekniklerine kadar birçok farklı alanda eğitim alabiliyor.

Öğrenciler Kendi Kariyerlerini Planlıyor

Zanaat atölyeleri, öğrencilere meslekleri yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunarken, ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine de imkan sağlıyor.Bu süreç, temel yaşam becerilerini geliştirmenin yanı sıra kariyer planlarını daha bilinçli yapmalarına da yardımcı oluyor. Uygulamalı eğitim modeliyle desteklenen atölyeler, mesleki gelişimi teşvik ederken öğrencilere yaşam boyu öğrenme bilinci kazandırmayı hedefliyor.Zanaat atölyelerine başvurular, "https://e-kurs.meb.gov.tr" adresinden yapılabiliyor. Beceri geliştirme programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri veriliyor ve bu belgeler "öğrenci gelişim dosyası"na ekleniyor.