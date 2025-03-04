Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı
Zanaat atölyelerinde bilişimden el sanatlarına, elektroniğe kadar birçok alanda eğitim verilerek öğrencilere meslekleri tanıma ve deneyimleme fırsatı sunuluyor.
81 ilde açılan atölyeler, öğrencilere meslek alanlarına yönelik temel beceriler kazandırıyor
Milli Eğitim Bakanlığı ve Zanaat Atölyeleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde hayata geçirilen "zanaat atölyeleri", öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. 81 ilde açılan bu atölyeler, gençlere meslek alanlarına yönelik temel becerileri erken yaşta kazandırmayı amaçlıyor.
Ücretsiz Katılım İmkanı
Bakanlığa bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında en az 7. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılan zanaat atölyelerine ücretsiz katılabiliyor. Hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde eğitim verilen atölyelere olan ilgi her geçen gün artıyor.
Geniş Eğitim Yelpazesi
- Bilişim Teknolojileri
- El Sanatları Teknolojisi
- Elektrik-Elektronik Teknolojisi
- Grafik ve Fotoğraf
- Gıda Teknolojisi
- Metal Teknolojisi
- Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
- Radyo-Televizyon
- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
- Moda Tasarım Teknolojileri
- Tarım ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Zanaat atölyelerinde yukarıdaki gibi on iki farklı alanda 147 modüler kurs bulunuyor.Öğrenciler, dondurma üretiminden temel fotoğraf çekimine, analog devre elemanlarından kirkitli dokumaya, dijital tasarımdan iş hayatında iletişim tekniklerine kadar birçok farklı alanda eğitim alabiliyor.
Öğrenciler Kendi Kariyerlerini Planlıyor
Zanaat atölyeleri, öğrencilere meslekleri yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunarken, ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine de imkan sağlıyor.Bu süreç, temel yaşam becerilerini geliştirmenin yanı sıra kariyer planlarını daha bilinçli yapmalarına da yardımcı oluyor. Uygulamalı eğitim modeliyle desteklenen atölyeler, mesleki gelişimi teşvik ederken öğrencilere yaşam boyu öğrenme bilinci kazandırmayı hedefliyor.Zanaat atölyelerine başvurular, "https://e-kurs.meb.gov.tr" adresinden yapılabiliyor. Beceri geliştirme programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri veriliyor ve bu belgeler "öğrenci gelişim dosyası"na ekleniyor.