'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 17 gözaltı
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 17 gözaltı
Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra Yakalandı
Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra Yakalandı
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
İçişleri Bakanlığı: Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı: Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı
Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı
OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru
OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru
Aile Yılı'nda Gençlere Evlilik Desteği
Aile Yılı'nda Gençlere Evlilik Desteği
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Benzine indirim geldi, tablo değişti
Benzine indirim geldi, tablo değişti
Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 365 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 365 şüpheli yakalandı
Mart Ayında Türkiye'de Bahar Havası Başlıyor
Mart Ayında Türkiye'de Bahar Havası Başlıyor
Doğu Anadolu'da Kar Tatili: 4 İlçede Eğitime Ara
Doğu Anadolu'da Kar Tatili: 4 İlçede Eğitime Ara
Fırıncılar Düşük Gramaj Pide Üretmek İstemiyor
Fırıncılar Düşük Gramaj Pide Üretmek İstemiyor
Aile Hukukunda Yeni Dönem: Boşanma ve Nafaka Düzenlemeleri
Aile Hukukunda Yeni Dönem: Boşanma ve Nafaka Düzenlemeleri
HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: İşte Yalçın'ın talepleri
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: İşte Yalçın'ın talepleri
Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok
Sırrı Süreyya Önder: Şerefimle söylüyorum, pazarlık yok
Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi
Bakan Göktaş'tan şehit yakını ve gazilere yeni atama müjdesi
Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Erdoğan: Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
İstanbul Medya AŞ'de polis araması: Bilgisayara el konuldu
İstanbul Medya AŞ'de polis araması: Bilgisayara el konuldu
Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi artış
Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında ciddi artış
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
AK Partili Hüseyin Yayman'dan seçim için net tarih
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama
İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu Soruşturması Hakkında Açıklama
Tunceli'de deprem oldu
Tunceli'de deprem oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Şimşek: Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı

Zanaat atölyelerinde bilişimden el sanatlarına, elektroniğe kadar birçok alanda eğitim verilerek öğrencilere meslekleri tanıma ve deneyimleme fırsatı sunuluyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2025 12:33, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 12:34
Yazdır
Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı

81 ilde açılan atölyeler, öğrencilere meslek alanlarına yönelik temel beceriler kazandırıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Zanaat Atölyeleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde hayata geçirilen "zanaat atölyeleri", öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. 81 ilde açılan bu atölyeler, gençlere meslek alanlarına yönelik temel becerileri erken yaşta kazandırmayı amaçlıyor.

Ücretsiz Katılım İmkanı

Bakanlığa bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında en az 7. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılan zanaat atölyelerine ücretsiz katılabiliyor. Hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde eğitim verilen atölyelere olan ilgi her geçen gün artıyor.

Geniş Eğitim Yelpazesi

  • Bilişim Teknolojileri
  • El Sanatları Teknolojisi
  • Elektrik-Elektronik Teknolojisi
  • Grafik ve Fotoğraf
  • Gıda Teknolojisi
  • Metal Teknolojisi
  • Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
  • Radyo-Televizyon
  • Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
  • Moda Tasarım Teknolojileri
  • Tarım ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Zanaat atölyelerinde yukarıdaki gibi on iki farklı alanda 147 modüler kurs bulunuyor.Öğrenciler, dondurma üretiminden temel fotoğraf çekimine, analog devre elemanlarından kirkitli dokumaya, dijital tasarımdan iş hayatında iletişim tekniklerine kadar birçok farklı alanda eğitim alabiliyor.

Öğrenciler Kendi Kariyerlerini Planlıyor

Zanaat atölyeleri, öğrencilere meslekleri yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunarken, ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine de imkan sağlıyor.Bu süreç, temel yaşam becerilerini geliştirmenin yanı sıra kariyer planlarını daha bilinçli yapmalarına da yardımcı oluyor. Uygulamalı eğitim modeliyle desteklenen atölyeler, mesleki gelişimi teşvik ederken öğrencilere yaşam boyu öğrenme bilinci kazandırmayı hedefliyor.Zanaat atölyelerine başvurular, "https://e-kurs.meb.gov.tr" adresinden yapılabiliyor. Beceri geliştirme programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri veriliyor ve bu belgeler "öğrenci gelişim dosyası"na ekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber