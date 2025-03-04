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Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak

İçişleri Bakanlığı, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beykoz Belediye Meclisi, yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Mart Pazartesi günü toplanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2025 17:47, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 17:48
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Mart 2025 tarihli karar ile görevinden uzaklaştırıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Beykoz Belediye Meclisi, yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere toplanacak. Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek seçimle yeni başkan vekili belirlenecek.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Perşembe günü sabah erken saatlerde, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Köseler dışında 20 kişi daha yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

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