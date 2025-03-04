Bakan Bolat'tan İhracat Açıklaması: 20,8 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Şubat ayında ihracatın bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 1,5 oranında azalarak 20,8 milyar dolar olduğunu açıkladı. 2024 yılında aynı ayda ihracat 21,1 milyar dolar olmuştu.

İhracat Rakamları ve Düşüş Nedenleri

Bakan Bolat, düşüşün parite ve takvim etkisinden kaynaklandığını; takvim etkisinin yaklaşık 1 milyar dolar, parite etkisinin ise 330 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

Küresel Görünüm ve Ticaret

Takvim etkisinin Mart ayında da etkili olmayı sürdüreceğini kaydeden Bakan Bolat, küresel görünüm olarak, ABD'nin Çin, Meksika ve Kanada'ya yönelik yeni kararlarının da küresel ticarete olumsuz etkisinin olacağını belirtti.

İthalat Artışı ve Nedenleri

Bakan Bolat, ithalatın ise Şubat ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 3,8 artarak 28,9 milyar dolar olduğunu, ithalat artışının doğalgazdaki küresel fiyat artışından gelen yaklaşık 1 milyar dolarlık ilave artış ve altın ithalatındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Dış Ticaret Açığı

Buna bağlı olarak, ihracattaki düşüş, ithalattaki artışa bağlı olarak dış ticaret açığı Şubat ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 20,5 oranında artarak 8,2 milyar dolar oldu.