Kocaeli'de günlerdir süren metan gazı yangını söndürüldü
Kocaeli'de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yangını söndü. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınan olay vatandaşlar tarafından ilgi görmüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 13:15, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 13:16
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yangını söndü.
Öte yandan bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede D-100 kara yolu yan yol Ankara Caddesi'nde 2 gün önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Metro Projesi sondaj çalışmasının 45. metresinde çıkan metan gazı ise yanmaya devam ediyor.
Bölgedeki yangın vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilmişti.