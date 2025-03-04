Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede üç adet çocuk oyuncak ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2025 13:25, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 13:21
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, üç adet çocuk oyuncak ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.