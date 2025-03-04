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Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı

75 yaşında hayatını kaybeden Edip Akbayram, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isim için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan cenaze törenine çok sayıda sanatçı katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 13:34, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 13:27
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Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık iki aydır tedavi gören ve iki gün önce hayatını kaybeden Akbayram için düzenlenen törene, sanatçının ailesi ve sevenleri katıldı.

Sanatçının kızı Türkü Akbayram, babasının herkesin "Edip ağabeyi" olduğunu söyleyerek, "Canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan babam için ne söylesem bu coğrafyaya, bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem onun yüreğini, zarafetini anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçti." ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram'ın hayatından kesitlerin yer aldığı mini bir videonun da gösterildiği törene katılanlar arasında Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ahmet Selçuk İlkan, Kubat, Ferhat Göçer, Fırat Tanış, Suavi ve Serkan Çağrı da yer aldı.

Sanatçının naaşı, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.

Edip Akbayram'ın öz geçmişi

"Güzel Günler Göreceğiz", "Hasretinle Yandı Gönlüm" ve "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu.

Dokuz aylıkken çocuk felcine yakalanan ve çocukluğu hastalıkla geçen Akbayram'ın müzikle ilişkisi küçük yaşlarda bir orkestra kurmasıyla başladı.

Amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalışan Akbayram, lise döneminde ise arkadaşlarıyla beraber kurdukları orkestrada, Karacaoğlan ve Pir Sultan'ın deyişleri üzerine besteler yaparak müzikle bağlarını sağlamlaştırdı.

İlk plağında yer alan "Kendim Ettim Kendim Buldum" şarkısını lise yıllarında hayata geçiren Akbayram'ın grubunun adı "Siyah Örümcekler"di.

Müzik kariyerine Gaziantep'te başlayan ve bir süre orada devam eden Akbayram'ın ikinci durağı ve sahneye çıktığı şehir ise Adana oldu.

Akbayram, 1968 yılında liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a giderek, doktor olma hayali için sınavlara girdi ve diş hekimliği bölümünü kazandı.

Diş hekimliği bölümü ile müzik arasında seçim yapmak zorunda kalan Akbayram, müziği seçerek 1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Usta sanatçı, yarışmada, Aşık Veysel'in şiirinden esinlenerek hayata geçirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu.

Dostlar Orkestrası'nı 1974 yılında kuran Akbayram, Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

"Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" adlı eserleri hafızalara kazınan, "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran Akbayram, geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Aldığı ödüllerin arasına Altın Plak'ı da yazdıran sanatçının 250'ye yakın ödülü bulunuyor.

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