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Çanakkale'de Yerli Hız Tespit Sistemi Kullanımı Artıyor

Çanakkale'de yerli ve milli yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemi kullanımı artıyor. Cihazların 81 ilde yaygınlaşması bekleniyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mart 2025 13:43, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 13:36
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Çanakkale'de Yerli Hız Tespit Sistemi Kullanımı Artıyor

Çanakkale'de hız ihlalleri, yerli ve milli yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS) ile tespit ediliyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren bu cihazların, yakında 81 ilde yaygınlaşması bekleniyor.

Yerli ve Milli Mobil Hız Tespit Sistemi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi envanterine giren yerli ve milli yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS), kent genelinde geçen yıl hizmete girdi. Bu sistem, Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Bursa, Çanakkale-İstanbul kara yolları ile 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolları ve şehir içinde fazla kaza yaşanan bölgelerde radar denetimi gerçekleştiriyor.

Operatör Gerektirmeyen Hız Tespit Sistemi

Yeni nesil Mobil Hız Tespit Sistemi, operatöre ihtiyaç duymadan tüm hava şartlarında gece gündüz ayrımı yapmadan plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor. Yapay zeka tarafından tespit edilen araçların hız, fotoğraf ve geçiş zamanını emniyetin PolNet (Polis Bilişim Ağı) ağına gönderen sistem, ihlal yapan araçlara ait verileri de anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.

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