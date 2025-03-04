72 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 72 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 13:38, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 13:39
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Kocaköy köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 72 göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim etti. Operasyonda 1 insan kaçakçısı gözaltına alındı.