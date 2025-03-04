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Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra Yakalandı

Polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayının faili 16 yıl sonra yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2025 13:53, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 13:56
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Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada önemli bilgiler paylaştı.

Şanlıurfa'da Kahraman Polisimizin Şehit Edilmesi

Şanlıurfa'da Kahraman Polisimiz Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak, 16 yıldır aranan C.R.'yi geçen hafta düzenlediğimiz operasyonla saklandığı evde yakaladık

Operasyon Detayları

  • Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimizce titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu;
  • 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca şehit oldu,
  • 1 vatandaşımız hayatını kaybetti ve
  • 2 vatandaşımız yaralandı. Olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R., Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Kahraman Jandarmamız tarafından saklandığı evde yakalandı.

Şanlıurfa Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Araştırma ve Yakalama Çalışmaları

Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım.Jandarma Dedektiflerimiz, geçmişin karanlık köşelerindeki suç dosyalarını aydınlatmak için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışıyor.

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