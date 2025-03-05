Öğretim Görevlisi İlanlarında Rekabetin Önü Açılmalı!

İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isme hapis talebi
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isme hapis talebi
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde
Veliler isyan etti! Özel okul zamları hız kesmiyor
Veliler isyan etti! Özel okul zamları hız kesmiyor
Yeni Kimlik Kartı değişimini tamamlayan ilk ve tek il
Yeni Kimlik Kartı değişimini tamamlayan ilk ve tek il
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 17 gözaltı
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 17 gözaltı
Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra Yakalandı
Kahraman Polisimizin Katili 16 Yıl Sonra Yakalandı
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı
Öğrenciler İçin Ücretsiz Zanaat Atölyeleri Fırsatı
OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru
OSB alanlarına 5 ayda rekor başvuru
Aile Yılı'nda Gençlere Evlilik Desteği
Aile Yılı'nda Gençlere Evlilik Desteği
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Benzine indirim geldi, tablo değişti
Benzine indirim geldi, tablo değişti
Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 365 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 365 şüpheli yakalandı
Mart Ayında Türkiye'de Bahar Havası Başlıyor
Mart Ayında Türkiye'de Bahar Havası Başlıyor
Doğu Anadolu'da Kar Tatili: 4 İlçede Eğitime Ara
Doğu Anadolu'da Kar Tatili: 4 İlçede Eğitime Ara
Fırıncılar Düşük Gramaj Pide Üretmek İstemiyor
Fırıncılar Düşük Gramaj Pide Üretmek İstemiyor
Aile Hukukunda Yeni Dönem: Boşanma ve Nafaka Düzenlemeleri
Aile Hukukunda Yeni Dönem: Boşanma ve Nafaka Düzenlemeleri
HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Denetimler sonuç verdi: Gıda enflasyonu üç yılın en düşük seviyesinde
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğretim Görevlisi İlanlarında Rekabetin Önü Açılmalı!

Devlet yükseköğretim kurumları, öğretim görevlisi ilanlarında akademik rekabeti sağlayacak tedbirleri sağlamalı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mart 2025 00:10, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 14:56
Yazdır
Öğretim Görevlisi İlanlarında Rekabetin Önü Açılmalı!

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında kişiye özel şartların önüne geçmek, uygulamada birlikteliği sağlamak amacıyla 11 Nisan 2023 tarihinde tüm üniversitelere yazı göndermişti.

Habere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Söz konusu yazıda her bir ünvan için ilanlarda yer verilebilecek şartlar izah edilirken, akademik kadroların kullanımında mevzuatlara uygun olmayan, bilimsellikten uzak, sübjektif, kişiye özgü ve bir adayı tanımlayan şartlara yer verildiğinin tespit edildiği de ifade edilmiştir.

Gelinen iki yıla yakın süreçte, "Cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur" atasözünden hareketle Rektörler ne Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını ne de kendi iç kurullarını dinlemek yerine bildiğini okumaya devam etmektedir.

Hadi gelin size yine "İmam Bildiğini Okur" örneğinden bir ilan gösterelim.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 28 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de iki adet Öğretim Görevlisi ilanı yayımlanmıştır.

Her iki ilanda da yer alan şartlara dikkat ettiğimizde, her ne kadar istihdam edilecek programlarla ilişkili görünse de belirli bir adayı tarif ettiği açıktır.

Örneğin; Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda aranan C sınıfı iş güvenliği belgesi tecrübesi yalnızca kamu kurumlarıyla sınırlandırılmıştır. Özel sektörde iş güvenliği uzmanı olarak çalışanlar başvuramamaktadır.

Diğer yandan, "yanma ve yangın, arama ve kurtarma, ilk yardım ve acil sağlık hizmetleri" kritik önemi haiz olan konulardaki eğitimlerin süresi, eğitimlerin alınması gereken yerler gibi birçok husus belirsizdir. İlanın bu haliyle bir saatlik farkındalık eğitimleri alan kişiler de bu kadroya başvurabilecektir.

Yakın bir zamanda acı kayıplar yaşadığımız Bolu yangınından sonra Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı gibi sahaya meslek elemanı yetiştiren programlara alınacak akademisyenlerde çok daha hassas ve seçici davranmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Bununla birlikte, İletişim Koordinatörlüğünde çalıştırılacak öğretim görevlisinde de önceliğin İletişim Fakültesi mezunlarında olması gerektiğini değerlendiriyoruz. İlave olarak, redaktörlük tecrübesi ilgili birim için önemli olmakla birlikte bunun üç yıl gibi belirli bir adayı tarif eder düzeyde sınırlandırılması da soru işaretleri barındırmaktadır.

Sonuç olarak, umarım yanılırız ancak bu iki kadroya da ikinci bir kişinin başvurmasının oldukça zor olduğu görülmektedir. Üniversitelerin YÖK'ün yazısını dikkate almak suretiyle öğretim görevlisi kadrolarında akademik rekabeti sağlayacak şekilde ilanlarını hazırlamalarını bir kez daha dikkatlerine sunmak isteriz.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber