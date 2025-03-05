'Bana yapay zeka yerleştirdi' deyip doktoru bıçakladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli olan Uzm. Dr. Burak Yürük, iş çıkışı 62 yaşındaki T.S.'nin saldırısına uğradı.

Zanlı T.S, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine, "Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var." dedi.

Vali Cahit Çelik'ten Geçmiş Olsun Mesajı

Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, gazetecilere, Uzm. Dr. Burak Yürük'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu söyledi. Yürük'ün durumunun iyi olduğunu belirten Çelik,

"Şüpheli, serviste görevli arkadaşlar tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıldı ve kısa sürede de emniyet ekiplerimiz olay yerine geldi. Şüpheli şu an gözaltında. Sağlık sektöründeki bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, vatandaşların hizmet alması konusunda ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Türk adaleti şüpheli hakkında gerekeni yapacak ve ceza verecektir."

ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Niğde'de bıçaklanan doktora ilişkin açıklama



Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün uğradığı saldırı sonucu yaralanan kıymetli meslektaşım Burak Yürük'e acil şifalar diliyorum. Kendileriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Çok şükür, sağlık durumu iyi. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Adli sürecin bizzat takipçisi olacağız."