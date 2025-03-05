Medya AŞ Soruşturması: Ongun'dan Açıklamalar

Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Rekorlarla İlerliyor
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Rekorlarla İlerliyor
%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli Taksitli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Nilüfer bebek 112 Acil Çağrı Merkezi ile hayata tutundu
Nilüfer bebek 112 Acil Çağrı Merkezi ile hayata tutundu
Bakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı
Bakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı
Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi iyileşti
Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi iyileşti
Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza
Fahiş fiyat denetimlerinde bir yılda 216 milyon TL ceza
Benzine Bir İndirim Daha Geliyor...
Benzine Bir İndirim Daha Geliyor...
İmamoğlu, 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi
İmamoğlu, 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi
Dijital Ortam, Lise Öğrencileri İçin Şiddetin İlk Adresi
Dijital Ortam, Lise Öğrencileri İçin Şiddetin İlk Adresi
5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
5 Kurum Toplamda 355 Personel Alacak
Otomotiv Pazarında Daralma: Satışlar Yüzde 14 Düştü
Otomotiv Pazarında Daralma: Satışlar Yüzde 14 Düştü
Uraloğlu: 5G, Yapay Zekanın Kullanımını Artıracak
Uraloğlu: 5G, Yapay Zekanın Kullanımını Artıracak
Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci Uyarısı
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Süreci Uyarısı
Yılın ikinci faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı yarın açıklanacak
İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yüzde 55 arttı
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
Şubat ayının en çok satan araçları belli oldu
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
2025'e borç yüküyle girdik: Takibe girenler yüzde 56 arttı
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
TCMB: Muayene ücretlerindeki indirim enflasyonu olumlu etkiledi
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin müfettiş raporu açıklandı
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Bakan Yumaklı: Ramazan'da gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
Beykoz Belediyesinin yeni başkanı 10 Mart'ta belli olacak
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isme hapis talebi
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması: İki ünlü isme hapis talebi
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 21 aydır tek hanelerde
Veliler isyan etti! Özel okul zamları hız kesmiyor
Veliler isyan etti! Özel okul zamları hız kesmiyor
Yeni Kimlik Kartı değişimini tamamlayan ilk ve tek il
Yeni Kimlik Kartı değişimini tamamlayan ilk ve tek il
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' davasında karar çıktı
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Eğitimciler için Başvuru Süreci 14 Mart'ta Sona Eriyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Medya AŞ Soruşturması: Ongun'dan Açıklamalar

Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Murat Ongun, soruşturma sonrası açıklamalarda bulundu. İBB iştiraki olan Medya AŞ'nin bütçesi hakkında bilgiler verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mart 2025 07:35, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 08:49
Yazdır
Medya AŞ Soruşturması: Ongun'dan Açıklamalar

Yürütülen bir soruşturma kapsamında arama yapılan Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Ongun, Medya AŞ'nin 30 şirket arasında bütçesi en düşük 2. İBB iştiraki olduğunu belirterek, "Harcanan onca parayla iletişim ve propaganda yapmakta beceriksiz olanlar şimdi farklı metodlarla sindirme peşinde" dedi.

İstanbul Medya AŞ'ye Yönelik Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün binasında polis tarafından arama yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Murat Ongun, konuyla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Medya AŞ Hakkında Karalama Kampanyası İddiaları

Medya AŞ ile ilgili yoğun bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savunan Ongun şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü onların zamanında Medya AŞ sadece, özel şirketlerin dizilerine, filmlerine para aktaran aparat bir şirketti. Mesela 2018 yılında bütçesi 92 milyon lira olan Medya AŞ, özel bir şirketin yaptığı diziye 12 milyon 750 bin lira aktarmıştı. Neredeyse bütçesinin 7'de 1'i. Bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Diğerleri için de mahkemelere gittik ama malum sebeplerle elimiz boş döndük. Bugün ise Medya AŞ, ürettikleri ve yarattığı değerle İBB'nin gözde ve başarılı şirketlerinden biri."

Medya AŞ'nin Şeffaflık ve Başarıları

Medya AŞ'nin yaptığı canlı yayınlarla İBB yönetimine şeffaflığı getirdiğini, İstanbul'un bütçesinin nereye harcandığını her gün yaptığı haberlerle İstanbullularla paylaştığını belirten Ongun şöyle devam etti:

"İcraatleri belli ki, iletişim alanında yeterince performans gösteremeyen rakip grupların canını sıkmış. Yoksa 30 iştirak şirketi arasından bütçesi en düşük 2. İBB iştiraki olan bu şirkete böylesine bir saldırı düzenlenmezdi. Devasa bir medya gücüyle, on binlerce sosyal medya hesabı ile, kamu gücüyle ve harcanan onca parayla iletişim ve propaganda yapmakta beceriksiz olanlar şimdi farklı metodlarla bizi sindirme peşinde."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber