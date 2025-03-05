Medya AŞ Soruşturması: Ongun'dan Açıklamalar

Yürütülen bir soruşturma kapsamında arama yapılan Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Ongun, Medya AŞ'nin 30 şirket arasında bütçesi en düşük 2. İBB iştiraki olduğunu belirterek, "Harcanan onca parayla iletişim ve propaganda yapmakta beceriksiz olanlar şimdi farklı metodlarla sindirme peşinde" dedi.

İstanbul Medya AŞ'ye Yönelik Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün binasında polis tarafından arama yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Medya AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Murat Ongun, konuyla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Medya AŞ Hakkında Karalama Kampanyası İddiaları

Medya AŞ ile ilgili yoğun bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savunan Ongun şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü onların zamanında Medya AŞ sadece, özel şirketlerin dizilerine, filmlerine para aktaran aparat bir şirketti. Mesela 2018 yılında bütçesi 92 milyon lira olan Medya AŞ, özel bir şirketin yaptığı diziye 12 milyon 750 bin lira aktarmıştı. Neredeyse bütçesinin 7'de 1'i. Bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Diğerleri için de mahkemelere gittik ama malum sebeplerle elimiz boş döndük. Bugün ise Medya AŞ, ürettikleri ve yarattığı değerle İBB'nin gözde ve başarılı şirketlerinden biri."

Medya AŞ'nin Şeffaflık ve Başarıları

Medya AŞ'nin yaptığı canlı yayınlarla İBB yönetimine şeffaflığı getirdiğini, İstanbul'un bütçesinin nereye harcandığını her gün yaptığı haberlerle İstanbullularla paylaştığını belirten Ongun şöyle devam etti:

"İcraatleri belli ki, iletişim alanında yeterince performans gösteremeyen rakip grupların canını sıkmış. Yoksa 30 iştirak şirketi arasından bütçesi en düşük 2. İBB iştiraki olan bu şirkete böylesine bir saldırı düzenlenmezdi. Devasa bir medya gücüyle, on binlerce sosyal medya hesabı ile, kamu gücüyle ve harcanan onca parayla iletişim ve propaganda yapmakta beceriksiz olanlar şimdi farklı metodlarla bizi sindirme peşinde."